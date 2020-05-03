Статистика по коронавирусу в России и мире на 3 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 948 человек), Московской области (822), Санкт-Петербурге (295), Нижегородской области (252) и Мурманской области (238).

Всего на день 3 мая в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.35 по московскому времени 2 мая в мире зарегистрировано 3 485 936 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 244 812 летальных исхода, выздоровели 1 124 474.

В США количество зараженных составляет 1 160 838 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (245 567) и Италия (209 328).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (67 448), Италии (28 710) и Великобритании (28 131).