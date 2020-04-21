Статистика по коронавирусу в России и мире на 21 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки подтверждено 5 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 083 человек), Московской области (718), Санкт-Петербурге (127), Нижегородской области (101) и Свердловской области (84).

Всего на день 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 10.40 по московскому времени 21 апреля, в мире зарегистрировано 2 484 314 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 170 501 летальный исход, выздоровели 652 761 человек.

В США количество зараженных составляет 792 938 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (200 210) и Италия (181 228).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (42 518), Италии (24 114) и Испании (20 852).