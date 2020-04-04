Коронавирус в России и мире 4 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 3 на 4 апреля в мире зарегистрировано 1 088 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 181 стране/регионе. Зафиксированы 58 382 смерти, 225 438 человек выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (270 473), Италии (119 827) и Испании (117 710). Далее идут Германия (91 159), Китай (82 511), Франция (65 197) и Иран (53 183).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (14 681), Испании (11 009) и Франции (6 507). Далее идут Великобритания (3 605 из 38 688 выявленных случаев) и Иран (3 294).

Больше всего выздоровевших — в Китае (76 760), далее идут Испания (30 513), Германия (24 575), Италия (19 758), Иран (17 935) и Франция (14 135).

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Ситуация с распространением COVID-19 повлияла на многие спортивные соревнования во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.