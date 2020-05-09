Коронавирус в России и мире 9 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 8 на 9 мая в мире зарегистрированы 4 001 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 275 399 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 375 980 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 318 526 человек). Далее идут Испания (260 117), Италия (217 185), Великобритания (211 364) и Россия (187 859). После этой пятерки — Франция (176 079), Германия (170 588), Бразилия (141 088), Турция (135 569), Иран (104 691) и Китай (82 886).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (78 494), Великобритании (31 241, Италии (30 201), Испании (26 299) и Франции (26 230). Далее идут Бразилия (9 637), Бельгия (8 521), Германия (7 510), Иран (6 541), Голландия (5 359) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (221 919). Далее идут Испания (168 408), Германия (141 700), Италия (99 023), Турция (86 396), Иран (83 837), Китай (77 993), Франция (55 782), Бразилия (55 350), Канада (29 948), Россия (26 608) и Швейцария (26 100).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется