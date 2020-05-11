Коронавирус в России и мире 11 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 10 на 11 мая, в мире зарегистрирован 4 169 071 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 283 218 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 468 789 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 365 247 человек). Далее идут Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (218 070) и Россия (209 688). После этой пятерки — Франция (176 970), Германия (171 780), Бразилия (157 695), Турция (138 657), Иран (107 603) и Китай (82 901).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (80 715), Великобритании (31 855), Италии (30 560), Испании (26 621) и Франции (26 380). Далее идут Бразилия (10 757), Бельгия (8 656), Германия (7 560), Иран (6 640), Голландия (5 440) и Канда (4 870).

Больше всего выздоровевших людей — в США (240 842). Далее идут Испания (176 439), Германия (144 400), Италия (105 186), Турция (92 691), Иран (86 143), Китай (78 120), Бразилия (61 685), Франция (56 217), Россия (34 306), Канада (31 902) и Швейцария (26 400).

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.