«СЭ» ищет SMM-менеджера

Не представляешь свою жизнь без соцсетей «СЭ»? У нас отличная новость — теперь ты можешь стать их частью.

Мы ищем усиление в нашу SMM-команду на позицию фантазисты. Нам точно по пути, если ты:

— Обожаешь спорт и хорошо в нем разбираешься;

— Умеешь красиво и грамотно писать и говорить на русском языке;

— Шаришь в мемчиках и легко можешь подобрать нужные под ситуацию.

Если считаешь, что сможешь забрать «Золотой мяч» соцсетей и помочь нам стать ярче — перейди по ссылке, ответь на несколько вопросов и выполни тестовое задание.

А мы обязательно свяжемся с лучшими кандидатами.