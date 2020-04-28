Россия вышла на восьмое место в мире по количеству заболевших коронавирусом

В России на 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, РФ обошла Иран по количеству заболевших и вышла на восьмое место в мире.

Всего в Иране заболели 92 584 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, в России 93 558 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

В мире зафиксировано 3 099 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 213 621 человек умер, выздоровели — 938 922.