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Россия вышла на восьмое место в мире по количеству заболевших коронавирусом

20:17
Москва. Машина скорой помощи. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Москва. Машина скорой помощи. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В России на 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, РФ обошла Иран по количеству заболевших и вышла на восьмое место в мире.

Всего в Иране заболели 92 584 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, в России 93 558 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

В мире зафиксировано 3 099 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 213 621 человек умер, выздоровели — 938 922.

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