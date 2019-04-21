Ромарио – новый герой "Zангалис & Карякин"

Роман Луговых (сценический псевдоним – Ромарио) – молодой автор, который пишет альбомы с Маргулисом и ЧиЖом, создает хиты для Сюткина и "Рондо" и регулярно выпивает с Макаревичем. Клип "Улетай мое похмелье" давно стал популярным в интернете. А еще Ромарио – голос, который часто звучит на Первом: в заставке для программы Елены Малышевой. Как в 23 года стать другом Чигракова и одновременно писать для Малышевой – в новом выпуске шоу Кирилла Зангалиса и Сергея Карякина.

"Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

Выпуск с Ромарио выйдет в понедельник, 22 апреля, в 18.00 (мск).

Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин". Первый гость – Кушанашвили //

"Зангалис & Карякин". Второй гость – Расул Мирзаев //

Чиж – новый герой "Zангалис & Карякин"