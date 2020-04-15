Проверку пропусков в Москве переводят в автоматический режим, чтобы избегать скопления людей

Департамент транспорта Москвы сообщил о мерах, которые будут приняты для того, чтобы избежать скопления людей при проверке пропусков. Введенные в условиях пандемии коронавируса для контроля за соблюдением режима изоляции документы будут проверяться в автоматическом режиме.

— По поручению мэра Москвы для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также — для усиления контроля за наличие пропусков — мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим — через Тройку (которых выдано уже 35 млн), Стрелку или социальную карту, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале его пресс-службы. — Вводить систему будем поэтапно. Уже сейчас и до ввода автоматической системы, проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок», в соответствии с распоряжением правительства Москвы №222 от 14 апреля 2020 года. Проверки — выборочные, но они будут. К тем же, кто нарушает карантин, будут применяться самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции. Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать. Но вновь просим вас оставаться дома — сейчас это особенно важно.