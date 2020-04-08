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Президент России объявил о выплатах до 80 тысяч рублей медикам, которые работают с заразившимися коронавирусом

15:59
Дополнительные выплаты медикам. Фото Reuters
Дополнительные выплаты медикам. Фото Reuters
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Президент России Владимир Путин предложил назначить с апреля на три месяца специальные федеральные выплаты медицинским специалистам, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом. Об этом он сообщил на совещании с губернаторами регионов, информирует «МБХ Медиа».

Врачи получат выплату в 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч, младший — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, фельдшеры скорой — 25 тысяч.

Путин также предложил установить для медиков повышенные страховые гарантии, как это сделано в Вооруженных силах.

По данным Роспотребнадзора всего на день 8 апреля в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Дополнительная информация:

https://mbk-news.appspot.com/news/putin-vyplaty/

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