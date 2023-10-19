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Сегодня, 13:09

Президент Путин заявил о планах увеличить число спортивных соревнований в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться.

«В наших планах кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом. Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России заявил, что РФ поддерживает и будет поддерживать своих спортсменов, вынужденных пропускать международные старты из-за ограничения их прав.

МОК до сих пор не принял решения по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
МОК
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