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Васильев — о допуске россиян на Азиатские игры: «На мой взгляд, для нас ничего не изменится»

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в Азиатских играх.

— Я не вижу в этой ситуации ничего нового. На мой взгляд, для нас ничего не изменится, пока не изменится общеполитическая ситуация. Сейчас задан тренд на то, чтобы объявить Россию главным злодеем в мире. Ну и, соответственно, даже иностранные спортсмены стали относиться к российским с высокой долей подозрения, недоверия и даже вражды.

— Это серьезный вызов для Международного олимпийского комитета?

— Конечно. И Бах, в этой связи, пытается сделать такой реверанс: да, давайте примем Россию, но на заведомо невыполнимых условиях. Ну, кто пойдет на такие условия — без флага, без гимна, в индивидуальном статусе? Да никто. Поэтому, я думаю, мы наблюдаем обычную попытку создать видимость того, что что-то происходит. Все якобы ищут выход из создавшейся ситуации. Но это все цинично и фальшиво, — цитирует Васильева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси на Азиатских играх-2023 будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-vasil-ev-zadan-trend-na-to-chtoby-sdelat-rossiyu-glavny-m-zlodeem-v-mire/
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