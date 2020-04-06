В Москве подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4 484 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 264 человека — от 18 до 45 лет; 204 человека — от 46 до 65 лет; 70 человек — от 66 до 80 лет; 23 человека — старше 80 лет; 30 детей.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.