Названа возможная причина высокой смертности от коронавируса

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии пришли к выводу, что высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. Их исследование было опубликовано в журнале Research Square.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у европейских граждан 20 государств. Показатели смертности и уровня витамина взаимосвязаны: в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше. Самый низкий уровень витамина зафиксирован у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.