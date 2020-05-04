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Названа возможная причина высокой смертности от коронавируса

14:53
20 апреля. Москва. Карета скорой помощи. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 апреля. Москва. Карета скорой помощи. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии пришли к выводу, что высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. Их исследование было опубликовано в журнале Research Square.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у европейских граждан 20 государств. Показатели смертности и уровня витамина взаимосвязаны: в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше. Самый низкий уровень витамина зафиксирован у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

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