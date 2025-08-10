На Всемирных играх сборную США обозначили белым флагом в медальном зачете

Американская сборная выступает под белым флагом на Всемирных играх в китайском Чэнду, следует из информации на официальном сайте соревнований. Это мультиспортивные соревнования, аналог Олимпиады, но по неолимпийским видам спорта, которые проводятся под патронатом МОК.

Если напротив всех стран стоят национальные флаги, то американцам достался белый флажок. Ничего о переводе сборной США в нейтральный статус неизвестно.

Напомним, в нейтральном статусе на Всемирных играх и других турнирах выступают россияне. В официальном медальном зачете их не упоминают, но они усилиями представителей подводного плавания уже завоевали 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

Всемирные игры продлятся до 17 августа.