Сорокин: «Международная федерация падела достаточно спокойна и не политизирована»

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с международной федерацией падела.

— Как сейчас смотрите на международную ситуацию?

— Самое главное — международная федерация падела достаточно спокойна и не политизирована. Она допускает наших спортсменов. Для нас это самое главное. Наши спортсмены начали все чаще и чаще играть в официальных соревнованиях под эгидой FIP. Имеют международный рейтинг. Там есть российские спортсмены.

16 августа в Белграде состоится товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу. Друг с другом сыграют и мужские, и женские команды.