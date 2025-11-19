Татьяна Комарова: «На Кубке России по нардам впервые провели региональный командный турнир»

Кубок России по нардам пройдет с 24 ноября по 3 декабря в подмосковных Люберцах. В основную программу включены мужские и женские турниры по длинным и коротким нардам как в классическом формате, так и в режиме блиц. В коротких нардах пройдут также соревнования пар, отдельно мужских и женских.

— Снова бьем рекорды. Ожидаем около 400 участников. Кроме того, у турнира самый крупный призовой фонд в истории отечественных нардов. Сумма 10 миллионов рублей вызвала большой ажиотаж среди спортсменов, — рассказала генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова. — Отбор участников проводился региональными федерациями по мере поступления заявок от спортсменов, имеющих спортивные разряды. Каждый руководитель заинтересован в том, чтобы на Кубок поехали сильнейшие. Поэтому основу команд каждого субъекта составляют кандидаты в мастера спорта.

По нашим данным, на старт выходят все сильнейшие на сегодняшний день. Тем, кто хотел и был готов играть, мы предоставили возможность заявиться вовремя.

— По сравнению с первым розыгрышем Кубка, состоявшимся в конце 2024 года в Ростове-на-Дону, основная программа расширилась более чем вдвое, за счет блица и парных турниров.

— Это сознательный шаг. А в дополнительную программу мы впервые добавили региональный командный турнир.

— На каких-нибудь соревнованиях устраивали нечто подобное?

— Для мировых нардов такой формат пока что-то экзотика. На крупных международных стартах командные встречи бывают редко. Так, в августе Международная федерация нард (IBF) провела матч сборная Армении — сборная мира, и это оставило много приятных впечатлений. Для нас важно, что регионы получат шанс проявить себя именно как команды. Это усиливает дух соревновательности и делает турнир более живым и зрелищным.