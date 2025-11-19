Стал известен состав сборной России по нардам к международному турниру в Дубае

Федерация нард России (ФНР) сформировала сборную для участия в международном турнире IBF Arabian Grand Prix, который пройдет с 12 по 19 декабря в Дубае.

— Турнир принадлежит к числу крупнейших в мире. У него беспрецедентный дополнительный фонд — 70 тысяч долларов. Приглашены сильнейшие игроки и руководители национальных федераций. Ожидается участие более 300 спортсменов. А главным арбитром назначен Арда Фындыкоглу, который работает на основных международных турнирах, в том числе на неофициальных чемпионатах мира, — рассказал спортивный директор ФНР Ацамаз Арсагов.

В список ФНР включены победители и призеры чемпионатов страны 2025 года по длинным и коротким нардам, а также всероссийских соревнований и состоявшегося в конце августа Armenian Grand Prix. Всего 40 человек. При этом только москвичка Елена Громенкова подтвердила участие в турнирах как по длинным, так и по коротким нардам, включая блиц.

Состав сборной России

Мужчины

Длинные нарды

Альберт Абрамян (Ставропольский край), Сергей Агеев, Александр Кусов (оба — Новосибирская область), Наиль Арзуханов (Ярославская область), Роман Быковский (Краснодарский край), Михаил Еремин, Роман Ибрагимов (оба — Свердловская область), Константин Иноземцев (Сахалинская область), Александр Кравцов (Адыгея), Дмитрий Никитин (Воронежская область), Рафик Нурисламов, Айрат Фатыхов (оба — Татарстан), Сергей Петухов (Москва).



Короткие нарды

Тимур Азизов, Сергей Акопов, Константин Пучков, Леонид Рискин (все — Москва), Айк Долунц, Арсен Марукян (оба — Челябинская область), Сергей Краснобаев, Армен Петросян (оба — Калининградская область), Гарри Лагилава (Краснодарский край), Александр Солодухин (Ростовская область), Энвер Газалов (РСО-Алания).

Женщины

Длинные нарды

Елена Громенкова (Москва), Фарзона Бобоназарова (Татарстан), Екатерина Дроздова (Челябинская область), Елена Круговых, Анжелика Рейш (обе — Московская область), Елена Марова (Санкт-Петербург), Светлана Машковцева (Свердловская область), Алла Плиг (Карелия), Елена Попова (Свердловская область), Татьяна Прам (Калининградская область), Нина Таксанова (Сахалинская область), Анастасия Шапоренко (Красноярский край).



Короткие нарды

Елена Громенкова, Оксана Гаязова (обе — Москва), Ольга Иванова (Московская область), Елена Саукова (Свердловская область), Светлана Григорьева (Омская область).