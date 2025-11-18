Первый чемпионат России по нардам среди студентов пройдет в Москве

С 19 по 23 ноября состоятся первые Всероссийские соревнования среди студентов по нардам.

В Академии спорта «Динамо» пройдут смешанные турниры с участием мужчин и женщин по длинным и коротким нардам. Организаторы — Федерация нард России, Российский студенческий спортивный союз и Студенческая спортивная лига нард.

— Предстоящие соревнования неофициально называют чемпионатом России среди студентов. Так их именуют даже на некоторых подготовленных баннерах, — рассказал исполнительный директор Студенческой лиги Михаил Петров. — Ожидаем порядка 40 участников. При этом рассчитываем, что среди них будут сильные спортсмены-учащиеся, выступавшие в чемпионатах России, но не играющие в Студенческой лиге, в первом сезоне которой на сегодняшний день прошло два этапа из шести.

К участию во всероссийских соревнованиях допускаются студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры на очной форме, а также аспиранты очной формы обучения. Возраст спортсменов — от 17 до 25 лет.

Победители в обеих дисциплинах будут премированы путевками на Кубок России, который состоится с 25 ноября по 5 декабря в Люберцах. Если спортсмен уже отобрался на эти соревнования, право стартовать в них получит второй призер.