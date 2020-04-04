Коронавирус в России: главное на утро 4 апреля

Общее количество людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией, в России достигло 4 149 человек в 76 регионах. Зафиксировано 34 летальных случаев, выздоровели 282 человека.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве — 2 923. В тройку регионов с самой неблагоприятной обстановкой также входят Московская область (211 заболевших) и Санкт-Петербург (156).

По информации Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, 4 апреля приостанавливаются все международные рейсы по вывозу россиян из зарубежных стран. Аэропорт «Домодедово» уже закрыл зону международных вылетов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Россиянам при угрозе возникновения ЧС запрещено распространять недостоверную информацию об этом. При режиме ЧС СМИ и операторы связи смогут передавать обязательные для соблюдения указания об эвакуации граждан.

Регионы продолжают продлевать режим самоизоляции: Ставрополье и Коми — до 30 апреля, Самарская область — до 12-го, но для людей старше 65 лет — тоже до 30-го.

Власти Ленинградской области введут локальный режим ЧС в тестовом режиме в одном из населенных пунктов, чтобы отработать взаимодействие чрезвычайных служб.

Власти Удмуртии установят КПП на границах с соседними регионами.

Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рекомендовал местным жителям не сдавать жилье москвичам из-за угрозы распространения коронавируса.

Минпромторг рекомендовал регионам не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости.