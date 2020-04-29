Коронавирус в мире 29 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 29 апреля в мире зарегистрированы 3 138 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 217 985 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 955 824 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 035 765 человек. Далее идут Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (165 911) и Великобритания (161 145). После этой пятерки — Германия (159 915), Турция (114 653), Россия (93 558), Иран (92 584), Китай (82 858) и Бразилия (73 235).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (59 266), Италии (27 359) и Испании (23 822). Далее идут Франция (23 660), Великобритания (21 678), Бельгия (7 331 из 47 334), Германия (6 314), Иран (5 877), Бразилия (5 083) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (142 238), далее идут Испания (123 903), Германия (117 400), Китай (77 578), Иран (72 439), Италия (68 941), Франция (46 886), Турция (38 809), Бразилия (32 544) и Швейцария (22 600 из 29 264).

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется