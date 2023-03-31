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Казань прорабатывает возможность принять Игры ШОС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань заинтересована в проведении Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и прорабатывает этот вопрос с Минспортом РФ.

«Сейчас мы собираем схему по соревнованиям. В целом, мы сейчас еще прорабатываем с Минспортом РФ проведение либо Игр БРИКС, либо Игр ШОС. Нам интересно провести такие комплексные соревнования. Если международная повестка будет так складываться, как сейчас, то однозначно что-то придумаем», — приводит ТАСС слова Леонова.

ШОС создана в июне 2001 года. Помимо России членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Источник: https://tass.ru/sport/17411661
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