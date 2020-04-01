Карантин в Италии продлен до 13 апреля

Итальянское правительство приняло решение продлить карантин в связи с пандемией коронавируса до 13 апреля, об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

— Мы не имеем права на ошибку и на шаги, которые сведут на нет все наши усилия, — цитирует Vicenza Piu Сперанцу. — Вместе с правительством мы решили продлить меры по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля. Италии нужно выйти из этого драматического кризиса более сильной.

По данным Worldometers на 14.00 1 апреля, Италия — вторая страна мира по количеству зараженных коронавирусом (105 792 человека). Также, в этой стране от инфекции погибло наибольшее количество людей (12 428). Всего вылечившихся в стране 15 729 человек.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен с 9 марта. До этого клубы переносили матчи или играли без зрителей. В серии А — большое число заболевших игроков, они представляют «Ювентус», «Сампдорию», «Фиорентину» и другие команды. При этом многие не раскрывают число футболистов с положительным тестом на коронавирус.