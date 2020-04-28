Источник: ограничения в Москве продлены до 13 мая

Режим самоизоляции в Москве из-за коронавируса продлили до 13 мая, сообщает Telegram-канал Mash. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.