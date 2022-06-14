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Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян

Иван Шитик
Корреспондент
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Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, в которых станут участвовать российские и белорусские спортсмены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

«Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами... В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», — заявил Гутцайт во время онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Белоруссии и отказаться от использования государственной символикой этих стран.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220614/ukraina-1795264198.html
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