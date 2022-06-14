Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян

Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, в которых станут участвовать российские и белорусские спортсмены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

«Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами... В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», — заявил Гутцайт во время онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Белоруссии и отказаться от использования государственной символикой этих стран.