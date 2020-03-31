Госдума приняла закон об административной ответственности за нарушение карантина

Государственная дума приняла в последнем третьем чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушения карантина, cообщается на официальном сайте государственной думы.

Так, граждан за это нарушение будут штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяс рублей, должностных лиц — на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. ИП за нарушение карантина станут наказывать штрафом от 50 до 150 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток, а юрлиц — штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на такой же срок.

Санкции вступят в законную силу после одобрения Советом Федерации и подписания Президентом РФ.

Карантин в стране введен в связи с пандемией коронавируса на период с 28 марта по 5 апреля. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.