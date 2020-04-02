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Георгий Кудинов: «От коронавируса меня лечат препаратами, которые используются при ВИЧ-инфекции и малярии»

18:05
Массимо Каррера и Георгий Кудинов. Фото из архива Георгия Кудинова
Массимо Каррера и Георгий Кудинов. Фото из архива Георгия Кудинова

Мы обещали сообщать о состоянии нашего коллеги Георгия Кудинова, который заболел коронавирусом в Италии, и дал «СЭ» откровенное интервью, уже находясь в больнице. Сегодня наш корреспондент связался с Георгием.

2019 год. Инсбрук. Георгий Кудинов с&nbsp;главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым (слева).«Из зеркала на меня смотрел чужой человек». Журналист Георгий Кудинов заболел коронавирусом в Италии, он в больнице

— С 30 марта нахожусь в палате инфекционного отделения одной из клиник под Миланом. Получаю такую терапию: принимаю препараты, которые используются при лечении ВИЧ-инфекции и малярии, — сказал Кудинов. — Температура ушла в понедельник, а до этого держалась десять дней.

Кашель есть — и мешает разговаривать. Но это уже совсем другой кашель, не имеющий ничего общего с тем зверским, с которым попал сюда. Врачи говорят, что лечение в стационаре может продлиться в общей сложности больше недели. А затем меня отправят на обязательный двухнедельный домашний карантин. Спасибо всем за поддержку! (Вячеслав Короткин)

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