Свищев предложил еще один экспонат от Дудайте для Национального музея Литвы: «У нее еще трусы есть — можно их выставить»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Национального музея Литвы разместить футболку Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

«У этой спортсменки еще трусы есть, могут их еще в музей выставить, национальным достоянием Литвы сделать. Литва сама по себе классная страна, народ литовский хороший, но как говорится, в семье не без урода», — сказал Свищев «СЭ».

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.

Дарик Агаларов