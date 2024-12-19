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Борис Гришин стал президентом Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Москве прошла отчетно-выборная конференция Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС).

Новым президентом КННВС был избран Борис Гришин. Предыдущий глава организации Роман Илиев стал председателем правления.

«Сегодняшний день дает старт новой точке отсчета развития национальных и неолимпийских видов спорта в нашей стране. Единогласное доверие делегатов позволит мне, как многолетнему руководителю различных спортивных организаций, реализовать весь свой опыт и компетенции для вывода комитета национальных и неолимпийских видов спорта на новый качественный уровень развития», — сказал Гришин.

На конференции также были подведены итоги деятельности КННВС за четыре года. Была отмечена работа, проделанная за последние годы комитетом и лично Романом Илиевым, который за время своего руководства помог КННВС добиться больших успехов.

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