Борис Гришин стал президентом Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России

В Москве прошла отчетно-выборная конференция Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС).

Новым президентом КННВС был избран Борис Гришин. Предыдущий глава организации Роман Илиев стал председателем правления.

«Сегодняшний день дает старт новой точке отсчета развития национальных и неолимпийских видов спорта в нашей стране. Единогласное доверие делегатов позволит мне, как многолетнему руководителю различных спортивных организаций, реализовать весь свой опыт и компетенции для вывода комитета национальных и неолимпийских видов спорта на новый качественный уровень развития», — сказал Гришин.

На конференции также были подведены итоги деятельности КННВС за четыре года. Была отмечена работа, проделанная за последние годы комитетом и лично Романом Илиевым, который за время своего руководства помог КННВС добиться больших успехов.