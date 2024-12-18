«Видимо, других экспонатов нет». В Литве русофобская футболка спортсменки Дудайте стала экспонатом музея

Сомнительная популярность.

Национальный музей Литвы решил разместить у себя футболку Корнелии Дудайте с надписью «Сделаем Россию маленькой снова», в которой она появилась на чемпионате мира по функциональному фитнесу и позже была за это дисквалифицирована. Спортсменка на родине превратилась в народного героя.

Что произошло на чемпионате мира

История с футболкой, которую передали в музей, закрутилась в середине декабря на чемпионате мира по функциональному спорту, проходившем в венгерском Будапеште. На турнир попали сборные России и Белоруссии. Несмотря на нейтральный статус, атлеты ходили на турнире в экипировке с названием своих стран, что оценили не все их соперники.

Так, литовская спортсменка Корнелия Дудайте заявилась в зал в футболке с украинским флагом и надписью Make Russia Small Again («Сделаем Россию снова маленькой»). Это переделанный слоган президента США Дональда Трампа — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Ранее похожую майку можно было заметить на президенте Украины Владимире Зеленском, а также в руках у Петра Порошенко.

Организаторы не стали мириться с русофобией, они потребовали от Дудайте снять футболку и удалить все фотографии с ней из социальных сетей. Корнелия отказалась, за что и была дисквалифицирована.

«Все произошло очень быстро. Мы как представители Литвы приехали на эти соревнования, зная, что российские спортсмены будут участвовать. Нам сказали, что они выступают как нейтральные участники. Мы уже знаем, что значит быть рядом с такими «нейтральными» российскими спортсменами», — заявила Дудайте в интервью LRT.

Уже после дисквалификации Корнелия разошлась еще больше. «У меня была эта футболка — такая же, какую носил президент Украины, — и я подумала, что если понадобится выразить нашу гражданскую позицию, то я это сделаю. Когда мы прибыли в Венгрию, организаторы сами поздравляли россиян с участием в социальных сетях. Я считаю, что это неправильно. Их вообще нельзя поздравлять», — цитирует Дудайте то же издание.

При этом, по словам спортсменки, она надела футболку из-за того, что на ее российских соперниках была одежда с названием страны: «Организаторы не увидели в этом ничего недопустимого, а мою футболку сочли провокацией. После первого этапа ко мне подошли организаторы и попросили сменить одежду. В противном случае меня или всю литовскую команду дисквалифицируют. Я была не против исключения, но не хотела, чтобы ответственность за мои действия легла на всю литовскую сборную. Поэтому я сказала, что если им не нравится моя одежда, они должны официально меня дисквалифицировать».

Завершила свою речь Дудайте совсем высокопарно: «Я в первую очередь гражданка, а потом уже спортсменка. Спорт может подождать, а ценности — нет. Это моя позиция».

Причем на провокационную футболку литовки обратил внимание отец российского спортсмена Карима Янчинова — Самир. Он посчитал такую одежду антироссийским демаршем и рассказал об этом организаторам. «Мы в Венгрии выступаем под нейтральным флагом. В нынешних политических реалиях мы приняли условия. Но если видим безобразия, для нас честь и интересы страны превыше всего», — заявлял Янчинов РИА «Новости».

Футболка уже в музее

Вероятно, Корнелия совсем не расстроилась из-за дисквалификации — на родине она стала звездой. К ней даже обратился Национальный музей Литвы — попросил ту самую футболку в качестве экспоната.

В организации объяснили, почему она так «ценна». «Решение Корнелии — это политический акт. И уже сам факт того, что спортсменку попросили снять футболку и только после этого ее допустили бы к участию в соревнованиях, свидетельствует о политическом подтексте и политизации соревнований. Я считаю, музей должен записывать и сохранять такие истории. Сейчас об этом рассказывает сама Корнелия, но пройдет 50 лет и футболка станет важным свидетельством об отношении общества и государства к этому вопросу. Для музея особенно важно освещать сегодняшний день и собирать экспонаты, связанные с современностью», — заявила заведующая учреждения Гедре Милерите-Япертене сайту НМЛ.

Дудайте с удовольствием передала футболку: «Я ни минуты не сомневалась. Когда сказали, что она будет в музее, я поняла — это правильное решение. Там она станет ценной для всех. Хочу использовать эту возможность и напомнить людям: важно делать хорошие поступки. Самоуважение можно быстро потерять, если позволишь другим его растоптать. Думаю, храбрость нужна не для самого действия, а чтобы потом принять его последствия. Я рада, что музей сохраняет такие истории».

В России над событием посмеялись

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на случившееся с иронией.

«Видимо, других экспонатов для национального музея не найдут. Чем известна миру современная Литва? Судя по экспозиции музея, майкой о России», — заявила Захарова в комментарии для «СЭ».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и вовсе заявила, что устала комментировать подобные вещи.

«Давать оценку их глупости надоело», — сказала депутат Госдумы «СЭ».