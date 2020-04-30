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Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек, скончались более 1 тысячи

11:00
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 100 тысяч человек. По последним данным Роспотребнадзора, общее число заболевших достигло отметки в 106 498 человек.

За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

По числу заболевших Россия занимает 8-е место. Самая тяжелая картина наблюдает в США, где вирусом заразились 1 064 572 человека. В Штатах от болезни умерли 61 669 человек — это тоже абсолютный антирекорд.

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