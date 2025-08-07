Остальные
7 августа, 14:00

Чемпионка мира по бильярду из России призналась в любви к Кадышевой и Меладзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач, живущая в США, в интервью «СЭ» рассказала о ностальгии по России.

— У тебя не получилось ассимилироваться, друзей найти, так понимаю?

— У меня есть профессия, я говорю на языке, куча знакомых. Да, у меня нет прямо сильной ломки по дому. Но мне больше нравится европейский уклад жизни. Города, где можно гулять пешком. В Америке все на машине. И не то чтобы много мест, куда поехать. Просто я из Москвы и привыкла к другому ритму. Никогда не думала, что перееду. Если абстрагироваться от определенных реалий, Москва объективно один из лучших городов мира. Но не Россия. А тут место скорее для пенсии, когда ты уже понял эту жизнь.

— Как ностальгируешь по родине? Кадышеву включаешь?

— Конечно! Я тут Меладзе полюбила. У меня прошла вот эта трансформация, когда ты не можешь считаться настоящей женщиной, если не слушаешь Меладзе (смеется). Я на его концерт скоро иду. Это часть трансформации в эмиграции. Начинаешь слушать Кадышеву, на Новый год смотреть те самые фильмы. Понятно, мнения разные, но я люблю нашу культуру, она очень богатая. Я точно не из тех людей, кто уезжает и поливает все в стране дерьмом.

Кристина Ткач.«Делить счет в ресторане 50 на 50 — не мое, бред какой-то». Красотка-чемпионка мира по бильярду из России стартует на Всемирных играх
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
