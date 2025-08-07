Чемпионка мира по бильярду из России призналась в любви к Кадышевой и Меладзе

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач, живущая в США, в интервью «СЭ» рассказала о ностальгии по России.

— У тебя не получилось ассимилироваться, друзей найти, так понимаю?

— У меня есть профессия, я говорю на языке, куча знакомых. Да, у меня нет прямо сильной ломки по дому. Но мне больше нравится европейский уклад жизни. Города, где можно гулять пешком. В Америке все на машине. И не то чтобы много мест, куда поехать. Просто я из Москвы и привыкла к другому ритму. Никогда не думала, что перееду. Если абстрагироваться от определенных реалий, Москва объективно один из лучших городов мира. Но не Россия. А тут место скорее для пенсии, когда ты уже понял эту жизнь.

— Как ностальгируешь по родине? Кадышеву включаешь?

— Конечно! Я тут Меладзе полюбила. У меня прошла вот эта трансформация, когда ты не можешь считаться настоящей женщиной, если не слушаешь Меладзе (смеется). Я на его концерт скоро иду. Это часть трансформации в эмиграции. Начинаешь слушать Кадышеву, на Новый год смотреть те самые фильмы. Понятно, мнения разные, но я люблю нашу культуру, она очень богатая. Я точно не из тех людей, кто уезжает и поливает все в стране дерьмом.