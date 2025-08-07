Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

7 августа, 14:15

Чемпионка мира по бильярду Ткач — о жизни в США: «Трамп — расист и сексист, но хотя бы говорит внятные вещи»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач, живущая в США, в интервью «СЭ» рассказала о проблемах в современном американском обществе.

— Своего ребенка ты бы отдала в спорт?

— Как раз посмотрела сериал «Переходный возраст», где ребенка бьет отец... Не то чтобы я за избиение детей, нет, конечно, но, глядя на американскую модель воспитания, считаю, что в наше время для ребенка слишком много свобод. Если он будет не при деле, непонятно, что на него повлияет. Я бы отдала в спорт не профессиональный, а чтобы было не слишком много свободного времени (смеется). У нас Мид-Уэст, и люди похожи на наших по менталитету, отношению к женщине, семье. А тенденция в мире другая. И когда все взаимодействие детей перешло в цифровое, вокруг ребенка, да и взрослого человека, формируется пузырь.

— А в чем угроза-то?

— Мы видим это на сегодняшних конфликтах: Палестина — Израиль и других. Мир делится на черно-белый, а в нем больше оттенков замешано. В Америке, особенно в некоторых демократических штатах (управляемых представителями Демократической партии. — Прим. «СЭ»), стало слишком много выбора, вплоть до пола. Когда есть квота на черных при приеме на работу, это же и есть дискриминация в отношении них! Но почему-то многим так не кажется. Жаль, что в одних странах мира это выпячивают, в других такие темы — табу. Золотой середины нет. И выбор Трампа, когда за него голосует даже половина Калифорнии, тоже о многом говорит — что люди устали. Хотя Трамп и расист, и националист, и сексист. Но хотя бы говорит внятные вещи.

— А реднеки с Мид-Уэста не считают, что ты должна стоять на кухне, готовить?

— Ну, токсичная маскулинность, как любят это говорить, существует, но на деле многие мужчины понимают, что сила мужчины — в его умении показать слабость перед женщиной.

Кристина Ткач.«Делить счет в ресторане 50 на 50 — не мое, бред какой-то». Красотка-чемпионка мира по бильярду из России стартует на Всемирных играх
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дональд Трамп
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Кретинка

    18.08.2025

    • Чемпионка мира по бильярду из России призналась в любви к Кадышевой и Меладзе

    Чемпионка мира по бильярду Ткач: «В спорте не так много гетеросексуальных женщин. Я показываю, что красивая нормальная девушка может быть успешной»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости