Чемпионка мира по бильярду Ткач — о жизни в США: «Трамп — расист и сексист, но хотя бы говорит внятные вещи»

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач, живущая в США, в интервью «СЭ» рассказала о проблемах в современном американском обществе.

— Своего ребенка ты бы отдала в спорт?

— Как раз посмотрела сериал «Переходный возраст», где ребенка бьет отец... Не то чтобы я за избиение детей, нет, конечно, но, глядя на американскую модель воспитания, считаю, что в наше время для ребенка слишком много свобод. Если он будет не при деле, непонятно, что на него повлияет. Я бы отдала в спорт не профессиональный, а чтобы было не слишком много свободного времени (смеется). У нас Мид-Уэст, и люди похожи на наших по менталитету, отношению к женщине, семье. А тенденция в мире другая. И когда все взаимодействие детей перешло в цифровое, вокруг ребенка, да и взрослого человека, формируется пузырь.

— А в чем угроза-то?

— Мы видим это на сегодняшних конфликтах: Палестина — Израиль и других. Мир делится на черно-белый, а в нем больше оттенков замешано. В Америке, особенно в некоторых демократических штатах (управляемых представителями Демократической партии. — Прим. «СЭ»), стало слишком много выбора, вплоть до пола. Когда есть квота на черных при приеме на работу, это же и есть дискриминация в отношении них! Но почему-то многим так не кажется. Жаль, что в одних странах мира это выпячивают, в других такие темы — табу. Золотой середины нет. И выбор Трампа, когда за него голосует даже половина Калифорнии, тоже о многом говорит — что люди устали. Хотя Трамп и расист, и националист, и сексист. Но хотя бы говорит внятные вещи.

— А реднеки с Мид-Уэста не считают, что ты должна стоять на кухне, готовить?

— Ну, токсичная маскулинность, как любят это говорить, существует, но на деле многие мужчины понимают, что сила мужчины — в его умении показать слабость перед женщиной.