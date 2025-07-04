Олимпиада
4 июля, 05:22

В Норвегии допустили участие российских лыжников в Играх-2026: «Но Большунова вряд ли допустят»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Журналист и комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт оценил возможность участия российских лыжников в Олимпиаде-2026.

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов», — приводит слова Сальтведта РИА Новости.

Александр Большунов на&nbsp;Олимпиаде-2022.Большунов едет на сборы в Европу. Верит, что сможет прорваться на Олимпиаду?

Журналист заявил, что Большунова не допустят на Игры из-за того, что он связан с армией.

«Новый президент МОК Кирсти Ковентри, естественно, это знает. Последнее слово все равно останется за FIS», — сказал Сальтведт.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) весной 2022 года отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой FIS.

Александр Большунов, Артем Мальцев, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев и&nbsp;Елена Вяльбе.«Понимаем, что всю команду точно не допустят». Вяльбе — о перспективах поездки на Олимпиаду-2026

В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить к международным стартам тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом атлеты могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Александр Большунов
Сборная России по лыжным гонкам
