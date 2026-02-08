Норвежский лыжник Клебо выиграл скиатлон на Олимпиаде-2026, Коростелев — 4-й
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в скиатлоне на Олимпийских играх-2026. Он преодолел дистанцию за 46 минут и 11,0 секунд.
Вторым стал француз Матис Делож (отставание +2,0), тройку призеров замкнул еще один норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет (+ 2,1).
Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым.
Вице-чемпион Делож срезал трассу во время прохождения стадиона и получил желтую карточку.
После окончания гонки судьи рассмотрели протест России на нарушение француза и оставили результаты в силе.
Лыжные гонки
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Мужчины
Скиатлон 10 + 10 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,
2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 2,1
4. Савелий Коростелев (Россия) — 3,6
5. Юго Лапалю (Франция) — 4,3
6. Харальд Амундсен (Норвегия) — 30,4
7. Трульс Гиссельман (Швеция) — 36,8
9. Давиде Граз (Италия) — 49,0
10. Жюль Лапьер (Франция) — 49,3
11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 49,5
