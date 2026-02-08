8 февраля, 15:17

Норвежский лыжник Клебо выиграл скиатлон на Олимпиаде-2026, Коростелев — 4-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в скиатлоне на Олимпийских играх-2026. Он преодолел дистанцию за 46 минут и 11,0 секунд.

Вторым стал француз Матис Делож (отставание +2,0), тройку призеров замкнул еще один норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет (+ 2,1).

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым.

Вице-чемпион Делож срезал трассу во время прохождения стадиона и получил желтую карточку.

После окончания гонки судьи рассмотрели протест России на нарушение француза и оставили результаты в силе.

Лыжные гонки

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Скиатлон 10 + 10 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,

2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 2,1

4. Савелий Коростелев (Россия) — 3,6

5. Юго Лапалю (Франция) — 4,3

6. Харальд Амундсен (Норвегия) — 30,4

7. Трульс Гиссельман (Швеция) — 36,8

9. Давиде Граз (Италия) — 49,0

10. Жюль Лапьер (Франция) — 49,3

11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 49,5

Первый старт Коростелева, Клебо идет за историей: онлайн-трансляция скиатлона на Олимпиаде-2026
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
