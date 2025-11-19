Олимпиада
Сегодня, 13:08

Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»

Сергей Ярошенко

Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал рассказал как в Европе отнесутся к россиянам в случае допуска.

«Если Россия все же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий. Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами», — цитирует Фермойлена Sport24.

FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

Источник: Sport24
Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем на соревнованиях»
«Спортсмены из разных стран должны выступать без политического вмешательства». Что значат новые заявления главы МОК?
Свищев — о недопуске российских стрелков на Сурдлимпиаду: «Получается, к соревнованиям ни одну страну допускать нельзя»
Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия
Дубровский — о бойкоте скандинавов Олимпиады в случае допуска россиян: «Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги»
Дубровский: «Если к 15-20 декабря получим допуск на международные старты, то есть вариант поехать на Кубок мира»
  • Фирсыч

    Большинство? Но говорит об этом который день, один только Фермойлен.

    19.11.2025

  • Slim Tallers

    Так поддерживает,так поддерживает,что аж видеть не хочет.

    19.11.2025

    • Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду

    Takayama

