НХЛ и МОК в ближайшее время могут заключить соглашение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о ходе переговоров Национальной хоккейной лиги и МОК об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Есть определенное движение к заключению соглашения об участии в Олимпиаде следующей зимой. Может, к концу недели», — цитирует Фридмана Sportsnet.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхенчхане, победителем хоккейного турнира которых стала сборная России (выступающая под названием «Олимпийские атлеты из России»).