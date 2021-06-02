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НХЛ и МОК в ближайшее время могут заключить соглашение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022

09:36
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о ходе переговоров Национальной хоккейной лиги и МОК об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Есть определенное движение к заключению соглашения об участии в Олимпиаде следующей зимой. Может, к концу недели», — цитирует Фридмана Sportsnet.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхенчхане, победителем хоккейного турнира которых стала сборная России (выступающая под названием «Олимпийские атлеты из России»).

Дополнительная информация:

https://www.sportsnet.ca/nhl/article/31-thoughts-whats-next-seth-jones-blue-jackets/

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