ВАДА отстранило Россию от крупных соревнований на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поддержал рекомендации комитета по соответствию организации и принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, информирует ТАСС.

Также сообщается, что ВАДА лишило Россию права подавать заявки на проведение международных соревнований и посещать их государственным служащим РФ, руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета страны (ПКР).

25 ноября ВАДА на своем сайте опубликовало список санкций, которые предлагает комитет по соответствию. Он установил, что база данных, которую ВАДА получило из Московской лаборатории в январе этого года, не полна и скорректирована. По сравнению с копией, которая уже имелась у ВАДА от осведомителя, там отсутствуют сотни потенциальных положительных проб, а также сопутствующие им первичные данные и PDF-файлы.

Эти изменения в базе, по мнению экспертов ВАДА, были сделаны частично в 2016 и 2017 годах, то есть сразу после публикации докладов о российском допинге независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена и отъезда в США экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова. Но значительная часть корректировок внесена в декабре-2018 и январе-2019, то есть после того, как база уже должна была быть передана ВАДА, отметили в комитете по соответствию.

В список санкций, рекомендованных комитетом по соответствию ВАДА для исполкома, вошли:

— представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте Кодекса ВАДА;

— представители/чиновники российской власти не могут участвовать или посещать в течение четырех лет Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и другие крупные соревнования. То же самое относится и к руководителям Олимпийского комитета России;

— Россия не имеет права принимать в течение ближайших четырех лет никакие крупные международные соревнования. Те турниры, которые уже запланированы, по возможности должны быть перенесены в другие страны. Также нам запрещено претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года;

— российский флаг не может подниматься ни на каких соревнованиях в течение четырех лет;

— российские спортсмены и их персонал могут участвовать в международных соревнованиях только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. Представлять свою страну они не могут;

— Россия должна выплатить ВАДА максимальный штраф в размере 100 тысяч долларов либо 10 процентов от годового бюджета ВАДА.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!