Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что международные спортивные организации не осмелятся ввести санкции против США после событий вокруг Ирана.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана.

«Задавали ваши коллеги в публичном пространстве неоднократно вопрос о том, как вот сейчас Международный паралимпийский комитет, например, будут у него какие-то решения или нет, Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят спортивные соревнования. Ответ отсутствует и очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», — приводит ТАСС слова Лаврова.

В 2022 году после ситуации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Тогда большинство организаций последовали этим рекомендациям.

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