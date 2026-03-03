Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что рассматривает заявление Международного олимпийского комитета (МОК) как сигнал к скорому снятию ограничений с России.

3 марта МОК заявил, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир и целью организации является объединение спортсменов для участия в соревнованиях, независимо от того, откуда они родом.

«Спорт должен и дальше служить «маяком надежды», как выражается МОК, для всех спортсменов. Он должен наконец засиять и для российских и белорусских спортсменов. Дискриминация по национальному признаку, которая сохраняется годами на фоне десятков конфликтов по всему миру, подрывает мировой спорт и лишает миллионы молодых спортсменов их мечты. Мы рассматриваем заявление МОК как еще один сигнал к неизбежному и скорому снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов, восстановлению статуса ОКР и целостности олимпийского движения в целом. Все необходимые юридические решения для этого были приняты ОКР в декабре 2024 года», — приводит ТАСС слова Дегтярева со ссылкой на его страницу в соцсети X.