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Томас Бах считает санкции МОК к российскому спорту защитными мерами

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на сессии организации в пятницу, 20 мая, заявил, что санкции в отношении российского спорта были направлены на обеспечение безопасности. По словам главы МОК, организация должна была действовать быстро из-за серьезных антироссийских настроений во многих странах.

«Это были защитные меры, это не санкции, они были направлены на защиту целостности соревнований в силу серьезных антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах, — приводит ТАСС слова Баха. — Мы должны были действовать быстро и решили, что ни одно спортивное мероприятие ни в Белоруссии, ни в России не может быть проведено. Впервые в истории произошло изъятие Олимпийских орденов, его был лишен президент России».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Бах отметил, что задача МОК носит не политический, а гуманитарный характер.

«Придет момент, когда миру придется восстановить мосты, и когда он придет, олимпийское движение должно быть готово преодолеть текущую проблему и объединить весь мир в рамках олимпийских соревнований. Наша задача не носит политический характер, она носит гуманитарный характер. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что в мире слишком много войн и конфликтов. В нашем олимпийском сообществе мы все равны, поэтому все, кто страдает от войны, заслуживают нашего внимания», — сказал глава МОК.

Источник: tass.ru
Томас Бах
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