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Сегодня, 15:47

Глава МОК Бах заявил, что российских спортсменов не подвергают санкциям из-за паспорта

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает недопустимым отстранение российских спортсменов из-за паспорта.

«Наши действия находятся в канве действий других организаций, никто не подвергает санкциям только за то, что у человека определенный паспорт. Но FINA (Международная федерация плавания) и FIG (Международная федерация гимнастики) подвергли санкциям тех, кто поддержал спецоперацию. Мы должны иметь в виду, что в России есть закон, по которому подвергаются наказаниям те, кто выступает против спецоперации. Поэтому в нашем случае молчание может быть посланием», — приводит РИА «Новости» слова Баха.

Глава МОК считает санкции к российскому спорту защитными мерами.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян из соревнований под своей эгидой и отменили проведение соревнований в России, некоторые федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: rsport.ria.ru
Томас Бах
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Томас Бах считает санкции МОК к российскому спорту защитными мерами

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