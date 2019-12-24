Станислав Поздняков: «На юношеских Олимпийских играх Россия будет выступать с флагом и гимном»

Глава ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что на юношеской Олимпиаде, которая пройдет в Лозанне с 9 по 22 января, сборная России не будет ущемлена в своих правах.

— Мы утвердили состав сборной России для выступления на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне с 9 по 22 января, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков. — Там наша команда выступит в полноценном режиме, с российским флагом и гимном, который будет играть в честь побед наших спортсменов. Это выступление станет хорошим и интересным опытом для всех юных спортсменов, для нашего резерва, для потенциальных участников уже взрослых Игр в будущем. (Антон Бабошин)