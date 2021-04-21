Президент МОК Бах допустил изменение олимпийского девиза
20:08
Олимпийских девиз «Быстрее, выше сильнее» может быть изменен через три месяца. Такую возможность допустил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
«Я предлагал добавить к «Быстрее, выше, сильнее» еще и слово «вместе». Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен», — приводит ТАСС слова Баха.
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