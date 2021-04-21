Президент МОК Бах допустил изменение олимпийского девиза

Олимпийских девиз «Быстрее, выше сильнее» может быть изменен через три месяца. Такую возможность допустил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

«Я предлагал добавить к «Быстрее, выше, сильнее» еще и слово «вместе». Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен», — приводит ТАСС слова Баха.