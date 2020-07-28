Питер и Москва могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр-2032

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев сообщил, что два крупнейших города могли бы принять летнюю Олимпиаду через 12 лет. Напомним, что Игры-2024 должны пройти в Париже, а через четыре года — в Лос-Анджелесе.

— Можно провести Олимпийские игры-2032 в Москве и Санкт-Петербурге, — заявил Тягачев. — Я имею в виду совместную заявку. Это реальные площадки, базы уже есть. Страна готова по всем позициям. А как проводят мероприятия в России — весь мир знает. Чемпионат мира по футболу лишнее тому свидетельство. Выше, краше и лучше никто не сделает. Проект был бы отличный. Два красивых больших исторических центра. Поделить между ними виды. И Олимпиада пройдет на высшем уровне. Это знает любой руководитель международной федерации и лично глава МОК Томас Бах. (Владимир Иванов)