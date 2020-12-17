ОКР отчитался за два года деятельности

Одной из главных тем на прошедшем в Москве в онлайн-режиме Олимпийском собрании стал отчет о двухлетней деятельности Олимпийского комитета России.

— Мы взяли за правило делать это не раз в четыре года, как принято в федерациях, а в два раза чаще, — подчеркнул руководитель ОКР Станислав Поздняков. — Рассказали всем членам комитета о нашей деятельности за два года, о том, чего мы достигли, какие цели перед собой ставим на следующее двухлетие. И единогласная поддержка Олимпийского собрания вселяет в нас уверенность, что мы все делаем верно. Подтверждением стали и результаты проверки, которую проводила контрольно-ревизионная комиссия. Поэтому мы убеждены, что и будущие два года проведем так же стабильно.

(Антон Бабошин)