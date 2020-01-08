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Допинг

МОК обсудит участие России в Олимпиаде-2020 после решения Спортивного арбитражного суда

17:59
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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация не собирается рассматривать вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио до окончательного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы будем ждать решения CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — приводит слова Адамса Reuters.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

РУСАДА не было согласно с санкциями ВАДА. Теперь дело отправлено в CAS.

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