ФХР оказала материальную помощь игроку, заболевшему гепатитом перед Юношескими играми

ФХР оказала материальную помощь игроку сборной России U16 Даниле Бызову, заболевшему гепатитом C, информирует пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что он заболел гепатитом перед вылетом на юношеские Олимпийские игры, которые проходят в Лозанне (Швейцария). О болезни Данилы сообщил его брат Илья Бызов, разместив пост в социальной сети «ВКонтакте».

— Никогда не думал, что буду просить о помощи, но в наш дом пришла беда, откуда ее совсем не ждали, и мы всей семьей надеемся на вашу поддержку, — написал Илья. — Заболел мой родной брат (Бызов Данила Александрович 09.02.2004 ), спортсмен, капитан хоккейной команды «Локомотив-2004». В крови у него был обнаружен вирус гепатита С. Откуда он там взялся, для нас остаётся тайной, скорее всего, после посещения зубного. Предстоит дорогостоящий курс лечения противоинфекционными препаратами, стоимость которых за одну пачку — 250 тысяч рублей, а их как минимум нужно две. Для нашей семьи, к сожалению, эта сумма в данный момент неподъёмна, а лечение нужно начинать немедленно.