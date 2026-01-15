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15 января, 16:17

Дегтярев ожидает решения МОК по статусу ОКР после Олимпиады-2026

Анастасия Пилипенко

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение по статусу ОКР в ближайшие месяцы, скорее всего, оно будет после Олимпиады-2026.

«Статус участников от России пока нейтральный, потому что Олимпийский комитет России не восстановлен. Это большая юридическая работа, и в ближайшие месяцы мы ожидаем положительное решение МОК. Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады, которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что все-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически все сделали», — цитирует Дегтярева РБК.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Источник: РБК
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Михаил Дегтярев
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