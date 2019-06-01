Александру Жукову – 63 года!

1 июня свой 63-й день рождения празднует Александр Жуков, первый вице-спикер Госдумы РФ, человек, который внес огромный вклад в историю нашего спорта.

Жуков возглавлял Олимпийский комитет России с 2010 по 2018 годы – в яркий и одновременно очень сложный период. Этот отрезок включил в себя четыре Олимпиады, в том числе домашние Игры в Сочи и Пхенчхан-2018, где нашей команде пришлось выступать без флага. Отношения с МОК в итоге были налажены, в том числе благодаря личным усилиям Александра Дмитриевича.

Еще до прихода в ОКР – с 2003 по 2009 годы – Александр Жуков находился в руководстве Российской шахматной федерации, а также курировал спортивное направление в правительства страны в должности вице-премьера. Таким образом, полтора десятилетия он был одним из тех, кто определял стратегию нашего спорта. Жуков и сейчас активно вовлечен в спортивную жизнь России в качестве почетного президента ОКР. И сегодня он получит множество поздравлений от людей из мира российского и международного спорта. К ним присоединяется и "СЭ"!